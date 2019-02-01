Ответственность за гонку вооружений будет лежать на России – США
США на протяжении шести лет пытаются сохранить ракетный договор
США возложат на Россию ответственность за старт гонки вооружений, если она начнется после расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С такими словами выступил в пятницу представитель американской администрации высокого ранга во время брифинга для журналистов в формате телеконференции.
"Не США начинают гонку вооружений. Соединенные Штаты на протяжении шести лет пытаются сохранить этот договор. Однако мы не можем быть единственной страной, которая выполняет его обязательства", - сказал он.
"Я отвергаю утверждение о том, что Соединенные Штаты открывают дверь для начала гонки вооружений. Если начнется гонка вооружений, то это Россия подрывает глобальную архитектуру безопасности и конкретное соглашение по контролю над вооружениями", - добавил чиновник.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД и выйти из него через шесть месяцев.
Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Как сообщалось, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который важен для европейской безопасности.
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