Палата представителей Конгресса приняла резолюцию против отвода американских войск из Сирии

"За" резолюцию проголосовали 354 конгрессменов, а "против" - 60

Конгресс США / Фото: Facebook

Палата представителей Конгресса США значительным большинством голосов одобрила резолюцию против решения президента Дональда Трампа отвести американские войска с севера Сирии.

Об этом сообщает издание The Hill.

"За" резолюцию проголосовали 354 конгрессменов, а "против" – 60.

Документ ранее был предложен на голосование председателем комитета Палаты представителей США по международным делам Элиотом Энгелом и самым высокопоставленным республиканцем в комитете Майклом Макколом.

Резолюция "отвергает решение (Трампа – Ред) положить конец бесспорным попыткам США предотвратить военные операции Турции против сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии".

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Кроме того, в документе содержится призыв к Турции прекратить операцию, а к США – защитить курдов, а также представить четкий план по окончательному разгрому террористической группировки "Исламское государство".

Ранее в среду агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на конгрессмена Лиз Чейни, что Палата представителей США обнародует законопроект по санкциям в отношении Турции за ее военную операцию против курдов на северо-востоке Сирии.

В четверг также ожидается, что сенаторы Линдси Грэм и Крис ван Холлен представят в Сенате свой проект антитурецких санкций.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду, 16 октября, направятся в Турцию из-за обстановки в Сирии. Телеканал CBS отмечал, что на них будет возложена задача добиваться прекращения огня на севере Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами.

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Он также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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