Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,38

Палата представителей Конгресса приняла резолюцию против отвода американских войск из Сирии

17 октября, 05:35

"За" резолюцию проголосовали 354 конгрессменов, а "против" - 60

Конгресс США

Конгресс США / Фото: Facebook

Палата представителей Конгресса США значительным большинством голосов одобрила резолюцию против решения президента Дональда Трампа отвести американские войска с севера Сирии.

Об этом сообщает издание The Hill.

"За" резолюцию проголосовали 354 конгрессменов, а "против" – 60.

Документ ранее был предложен на голосование председателем комитета Палаты представителей США по международным делам Элиотом Энгелом и самым высокопоставленным республиканцем в комитете Майклом Макколом.

Резолюция "отвергает решение (Трампа – Ред) положить конец бесспорным попыткам США предотвратить военные операции Турции против сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии".

Реклама

Кроме того, в документе содержится призыв к Турции прекратить операцию, а к США – защитить курдов, а также представить четкий план по окончательному разгрому террористической группировки "Исламское государство".

Ранее в среду агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на конгрессмена Лиз Чейни, что Палата представителей США обнародует законопроект по санкциям в отношении Турции за ее военную операцию против курдов на северо-востоке Сирии.

В четверг также ожидается, что сенаторы Линдси Грэм и Крис ван Холлен представят в Сенате свой проект антитурецких санкций.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду, 16 октября, направятся в Турцию из-за обстановки в Сирии. Телеканал CBS отмечал, что на них будет возложена задача добиваться прекращения огня на севере Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами.

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Он также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Сирия США армия конгресс резолюция Дональд Трамп

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Свидетель подменил невесту на свадьбе в США: видео
Свидетель подменил невесту на свадьбе в США: видеоСША
В США стартовал крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров
В США стартовал крупнейший в мире фестиваль воздушных шаровСША
В США обрушилось здание, около 20 пострадавших и погибший: появилось видео
В США обрушилось здание, около 20 пострадавших и погибший: появилось видеоСША
Трампу не место в
Трампу не место в "нормандском формате": в США назвали причинуПолитика
Бывший посол США в Украине заявила, что не обсуждала с Байденом его сына и Burisma
Бывший посол США в Украине заявила, что не обсуждала с Байденом его сына и BurismaСША
NASA представило новые скафандры для высадки на Луну: видео
NASA представило новые скафандры для высадки на Луну: видеоСША

Новости партнеров

Loading...
загрузка...