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Палата представителей одобрила резолюцию против участия России в саммитах G7

4 декабря, 03:07

Документ поддержали 339 конгрессменов из обеих партий, 71 республиканец выступил против

/ Фото: Pixabay

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против того, чтобы Россия принимала участие в саммитах Группы семи (G7 – Ред.) до тех пор, пока она не будет "уважать территориальную целостность своих соседей". Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Документ поддержали 339 конгрессменов из обеих партий, 71 республиканец выступил против.

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Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

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Ранее мы сообщали, что на саммите G7 во французском Биаррице Трамп настойчиво убеждал других мировых лидеров в том, что возрождение формата "Большой восьмерки" с участием РФ помогло бы эффективнее решать спорные вопросы.

Тогда против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сначала Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

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Россия США резолюция отношение саммит G7

Источник: ТАСС

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