Палата представителей одобрила военный бюджет с санкциями против "Северного потока — 2"

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", – пишет ТАСС.

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295 конгрессменов поддержали проект бюджета на 740,5 млрд долларов, 125 высказались против.

Документ требует от вашингтонской администрации ужесточить действующие санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на текущий финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении данных проектов. Теперь рдолжны быть введены санкции против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

Бюджетный проект предполагает выделение почти 3,8 млрд долларов на программу "Европейская инициатива сдерживания", направленную, по утверждению американских властей, на сдерживание России. Как отмечается в документе, Украина в следующем финансовом году по военной линии от США может получить 250 млн долларов.

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Законодатели выделяют 3,6 млрд долларов на "сдерживание Китая в регионе Индийского и Тихого океанов". В проекте содержится запрет на использование бюджетных средств для "проведения ядерных испытаний или на подготовку к испытаниям с ядерными взрывами любой мощности". Конгрессмены вводят запрет на использование приложения TikTok в электронных устройствах госорганов страны. Среди прочего, законодатели выделяют Пентагону из бюджета 1 млрд долларов на борьбу с пандемией коронавируса.

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Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он завершен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по сооружению трубопровода и увела свои суда.

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