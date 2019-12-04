Палата представителей приняла законопроект, который может привести к санкциям против Китая

В сентябре законопроект был одобрен в Сенате, теперь он отправляется на подпись Трампу

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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который обязывает вашингтонскую администрацию рассмотреть вопрос о введении санкций в рамках "Глобального закона Магнитского" против китайских властей в связи с ситуацией вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Инициатива, касающаяся прав человека в СУАР, также обязывает правительство США изучить вопрос о возможном введении запрета на экспорт американских товаров и услуг представителям китайских властей, находящимся в СУАР. Законодатели призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа осудить действия Пекина в отношении уйгуров, а председателя КНР Си Цзиньпина — закрыть исправительные лагеря, в которых якобы могут противозаконно содержаться до миллиона представителей этого этнического меньшинства.

В сентябре законопроект был одобрен в Сенате, теперь он отправляется на подпись Трампу, который может наложить на него вето.

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Напомним, что продолжается торговая война между США и Китаем. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами КНР.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

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