Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую расистские твиты Трампа

Принятие данной резолюции носит формальный характер и не имеет юридических последствий для президента

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию, осуждающую комментарии президента Дональда Трампа в твиттере в адрес женщин-конгрессменов, которым он посоветовал ехать в свои родные страны, сообщает ABC News.

Резолюция была принята большинством голосов. 240 законодателей поддержали документ, 187 выступили "против". Основная часть проголосовавших "за" – демократы, имеющие большинство в Палате представителей. К ним присоединились еще четыре республиканца и независимый конгрессмен Джастин Амаш.

Принятие данной резолюции носит формальный характер и не имеет юридических последствий для президента.

В четырехстраничной резолюции, предложенной уроженцем Польши Томом Малиновски, говорится, что Палата представителей "решительно осуждает расистские комментарии президента Дональда Трампа, которые узаконили и увеличили страх и ненависть к новым американцам".

В документе отмечается, что "иммигранты и их потомки сделали Америку сильнее, и что те, кто принял гражданство, являются такими же американцами, как и те, чьи семьи уже много поколений живут в Соединенных Штатах".

Ранее Трамп обрушился с критикой на четырех женщин-конгрессменов от Демократической партии США. Он посоветовал им уехать к себе на родину и заняться там наведением порядка. При этом только одна из женщин приехала из Сомали, остальные родились в США. Также Трамп рекомендовал, всем, кому не нравится политика Соединенных Штатов, покинуть эту страну.

За эти высказывания президента США раскритиковали не только демократы, но и его однопартийцы-республиканцы.

Сам Трамп заявил, что не считает свои высказывания в Twitter расистскими, а голосование по резолюции назвал мошенничеством демократов.

Ранее апелляционный суд установил, что аккаунт Трампа в Twitter "имеет все атрибуты официального государственного аккаунта". Как известно, Трамп – активный пользователь Twitter, у него более 35 млн фолловеров. СМИ не раз призывали президента уменьшить активность в соцсетях, но он заявил, что продолжит публиковать записи в Twitter. Аккаунт президента США пользуется популярностью. Например, благодаря президенту Трампу, фраза "fake news" стала словом года по одной из версий. Президент любит использовать ее в своих постах в социальных сетях и выступлениях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую расистские твиты Трампа". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"