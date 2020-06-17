Паника раздута: Пенс уверяет, что СМИ разжигают опасения о второй волне коронавируса в США

Вице-президент США Майк Пенс обвинил журналистов в разжигании опасений относительно второй волны коронавируса в стране, где новая пневмония унесла больше жизней, чем Первая мировая война.
"В последние дни средства массовой информации начали бить тревогу по поводу "второй волны" коронавирусных инфекций. Такая паника раздута", – заявил Пенс в Wall Street Journal.
"Благодаря руководству президента (Дональда – Ред.) Трампа, мужеству и состраданию американского народа наша система здравоохранения стала намного сильнее, чем четыре месяца назад, и мы побеждаем в борьбе с невидимым врагом", – отметил он.
"Мы замедлили распространение, мы заботились о наиболее уязвимых, мы спасали жизни и мы создали прочную основу для решения любых проблем, с которыми мы можем столкнуться в будущем. Это повод для торжества, а не для нагнетания страха средствами массовой информации", – добавил он.
В США насчитывается 2 млн 134 тысяч 973 случаев заболевания COVID-19, 116 тысяч 854 человека умерли.
Ранее сообщалось, что в США к октябрю число жертв коронавируса может достичь 200 тысяч.
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