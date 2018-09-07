В США пара ограбила бездомного на 400 тыс. долларов

Сегодня, 15:14

Марк Д'Амико и Кейт Маклюр собирали деньги на благотворительность, но решили их потратить на новую машину и отпуск в Лас-Вегасе


Бездомный американец Джонни Боббит судится с американской парой, которая под видом благотворительности собрали для него 400 тыс долларов, но выделила только мизерную часть.

Помочь ему столяр Марк Д'Амико и секретарша Кейт Маклюр решили в ответ на его добрый поступок – однажды 27-летняя Кейт застряла на обочине без капли бензина в баке своей машины, и Джон купил ей канистру топлива.

Женщина с парнем организовали краудфандинговую кампанию по сбору средств для своего спасителя. Однако, чем больше становилось нулей на их счету, тем сильнее росла их жадность.

Апогеем было их решение: вместо того, чтобы отдать Джону "гуманитарную помощь" полностью, они дали ему 25 тыс долларов, на которые бездомный купил трейлер, и разрешили парковаться на своем дворе.

"Я ему говорю: ты выиграл лотерейный билет! Спросил, о чем он мечтает. Он сказал, что хочет жить где-то на Аляске, ловить рыбу, охотиться и жить в трейлере. Поэтому я сказал: давай так и сделаем", – говорит Марк Д'Амико.

При этом свой поступок они даже кое-как объяснили: якобы Боббит спустил всю выделенную ему сумму на развлечения. Но сам он утверждает, что просто раздал долги и помог своим родственникам.

А вот сами "добрые самаритяне" обзавелись новеньким автомобилем и успели слетать первым классом в Лас-Вегас и Флориду.

"По-моему, странно заявлять, что я не могу распоряжаться своими деньгами из-за наркотиков, когда ты делаешь то же самое", – жалуется Боббит.

Остальные деньги ему так и не отдали, сославшись на юридические проволочки с оформлением документов. Поэтому Джонни пошел в суд.

"Я имел просить деньги на что угодно. Сперва это было похоже на шутку. Но потом стало не до смеха", – добавляет он.

Еще неделю назад Д'Амико и Маклюр утверждали, что якобы отдали Боббиту более 200 тыс долларов, а остальное – остается в банке. Впрочем, на суде стало известно, что собранных для Джонни денег уже давно нет.

На данный момент прокуратура разбирается, куда делись деньги, и через неделю судья должен решить, каким образом пара должна вернуть бездомному собранную сумму в полном объеме.

Напомним, что ранее мы сообщали о нашествии бездомных в украинской столице, которое наблюдалось этим летом.

Также мы писали об обычном дне бездомных жителей Днепра.

Кроме того, в январе в Киеве произошел трагический случай – у одной из столичных больниц умер бездомный.
благотворительность, бездомный, америка
Источник:

"Сегодня"

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