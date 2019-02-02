Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Парень впопыхах съел сэндвич и чуть не погиб

Сегодня, 04:22

В крови парня обнаружились следы инфекции, но врачи не могли понять, откуда она там взялась

Фото: Pixabay
Парень впопыхах съел сэндвич и чуть не погиб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4e4/fb9/5c54e4fb94306.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4e4/fb9/5c54e4fb94306.jpg США В крови парня обнаружились следы инфекции, но врачи не могли понять, откуда она там взялась

Спортсмен из США ездил по стране вместе со своей командой, но выступления пришлось прекратить из-за внезапно возникшего недомогания. Парень, как пишет New England Journal of Medicine, почувствовал боль в нижней части живота, у него поднялась температура, его начало тошнить, появилась диарея. Он сразу же обратился в больницу, где врачи сделали ему анализы, рентген, но ничего не обнаружили.

В общей сложности спортсмен провел в больнице пять часов, но потом его отпустили, не найдя причины недомогания. Парень вернулся в отель, и симптомы неизвестной болезни постепенно сошли на нет. Он продолжил тур, но спустя две недели, когда команда была уже в другом городе, снова почувствовал себя плохо: температура поднялась до 39 и снова болел живот.

Спортсмен снова вызвал скорую, и врачи снова не поняли, что с ним происходит. Они решили сделать ему МРТ, но и оно не показало ничего необычного. Парня отправили домой, в Бостон. Когда его осматривали местные врачи, состояние спортсмена сильно ухудшилось: у него был бред из-за высокой температуры, одышка, частый пульс. В крови обнаружились следы инфекции, но врачи не могли понять, откуда она там взялась.

На следующий день спортсмену сделали колоноскопию под полным наркозом и тогда-то и обнаружили причину болезни — зубочистку, которая проделала путь от рта парня до его кишечника, где проткнула его стенку и артерию рядом. Так в кровь и начали попадать бактерии.

Казалось бы, на этом история парня должна счастливо закончиться, но нет. Как только врачи вытащили зубочистку, у него началось сильное артериальное кровотечение. Настолько сильное, что врачам пришлось взять маленькую часть вены из его ноги, чтобы залатать дыру, образовавшуюся в артерии в животе.

Парень очнулся только спустя несколько дней, хотя ожидал, что колоноскопия займёт не больше пары часов. Когда врачи сказали ему о зубочистке, он вспомнил, что где-то чуть больше месяца назад ел бургер, в котором могла быть зубочистка, но он её не заметил, а лишь помнил, что действительно подавился чем-то в еде, не придав этому значения.

Сейчас с парнем уже всё хорошо. Он полностью оправился и снова занимается спортом, но врачи предупреждают, что есть нужно аккуратнее и обращать внимание на то, есть ли в поданных вам блюдах посторонние предметы. Всего, как пишет New York Times, зарегистрированных случаев проглатывания зубочисток насчитывается 136, и 10 из них были смертельными. Бывало так, что зубочистки оказывались даже в других органах: печени, поджелудочной железе, почках.

Напомним, дочь миллионера скончалась, съев обычный сэндвич. Школьница купила сэндвич в магазине Pret a Manger и съела еще перед вылетом в Ниццу.

А британский певец впал в кому, случайно выпив неочищенной воды из Темзы.

Ранее мы писали, что в Мексике приготовили 70-метровый сэндвич. Настоящий бутерброд-рекордсмен создали на ярмарке, прошедшей в городе Венустиано-Карранса.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег еда, хот-дог, сэндвич

Вы сейчас просматриваете новость " Парень впопыхах съел сэндвич и чуть не погиб". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Medialeaks

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виноградное желе, багели и морковь: стало известно, какую еду заказывает на дом Кайли Дженнер

31 января, 14:05

Младшая сестра Ким Кардашьян порой совершает странные онлайн-покупки

Полезный перекус: как правильно составить ланч-бокс для школьника

3 января, 14:00

Что дать ребенку в школу, чтобы было и вкусно, и полезно

Названа еда, которая вызывает наибольшее привыкание

29 декабря 2018, 07:52

Участники международного исследования подтвердили, что если они едят пиццу, им, как правило, сложно остановиться

Массовое отравление обрядовой едой в Индии: число погибших возросло

19 декабря 2018, 09:12

В пищу, которой кормили людей в храме, попал токсичный пестицид

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов