Парень впопыхах съел сэндвич и чуть не погиб

В крови парня обнаружились следы инфекции, но врачи не могли понять, откуда она там взялась

Фото: Pixabay

Парень впопыхах съел сэндвич и чуть не погиб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4e4/fb9/5c54e4fb94306.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4e4/fb9/5c54e4fb94306.jpg 2019-02-02T04:22:00+02:00 США В крови парня обнаружились следы инфекции, но врачи не могли понять, откуда она там взялась

Спортсмен из США ездил по стране вместе со своей командой, но выступления пришлось прекратить из-за внезапно возникшего недомогания. Парень, как пишет New England Journal of Medicine, почувствовал боль в нижней части живота, у него поднялась температура, его начало тошнить, появилась диарея. Он сразу же обратился в больницу, где врачи сделали ему анализы, рентген, но ничего не обнаружили.

В общей сложности спортсмен провел в больнице пять часов, но потом его отпустили, не найдя причины недомогания. Парень вернулся в отель, и симптомы неизвестной болезни постепенно сошли на нет. Он продолжил тур, но спустя две недели, когда команда была уже в другом городе, снова почувствовал себя плохо: температура поднялась до 39 и снова болел живот.

Спортсмен снова вызвал скорую, и врачи снова не поняли, что с ним происходит. Они решили сделать ему МРТ, но и оно не показало ничего необычного. Парня отправили домой, в Бостон. Когда его осматривали местные врачи, состояние спортсмена сильно ухудшилось: у него был бред из-за высокой температуры, одышка, частый пульс. В крови обнаружились следы инфекции, но врачи не могли понять, откуда она там взялась.

На следующий день спортсмену сделали колоноскопию под полным наркозом и тогда-то и обнаружили причину болезни — зубочистку, которая проделала путь от рта парня до его кишечника, где проткнула его стенку и артерию рядом. Так в кровь и начали попадать бактерии.

Казалось бы, на этом история парня должна счастливо закончиться, но нет. Как только врачи вытащили зубочистку, у него началось сильное артериальное кровотечение. Настолько сильное, что врачам пришлось взять маленькую часть вены из его ноги, чтобы залатать дыру, образовавшуюся в артерии в животе.

Парень очнулся только спустя несколько дней, хотя ожидал, что колоноскопия займёт не больше пары часов. Когда врачи сказали ему о зубочистке, он вспомнил, что где-то чуть больше месяца назад ел бургер, в котором могла быть зубочистка, но он её не заметил, а лишь помнил, что действительно подавился чем-то в еде, не придав этому значения.

Сейчас с парнем уже всё хорошо. Он полностью оправился и снова занимается спортом, но врачи предупреждают, что есть нужно аккуратнее и обращать внимание на то, есть ли в поданных вам блюдах посторонние предметы. Всего, как пишет New York Times, зарегистрированных случаев проглатывания зубочисток насчитывается 136, и 10 из них были смертельными. Бывало так, что зубочистки оказывались даже в других органах: печени, поджелудочной железе, почках.

Напомним, дочь миллионера скончалась, съев обычный сэндвич. Школьница купила сэндвич в магазине Pret a Manger и съела еще перед вылетом в Ниццу.

А британский певец впал в кому, случайно выпив неочищенной воды из Темзы.

Ранее мы писали, что в Мексике приготовили 70-метровый сэндвич. Настоящий бутерброд-рекордсмен создали на ярмарке, прошедшей в городе Венустиано-Карранса.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Парень впопыхах съел сэндвич и чуть не погиб". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Medialeaks Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...