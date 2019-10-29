Пассажирский автобус провалился в воронку и повис

Фото CNN

В США, в штате Питтсбург, автобус частично провалился в воронку и повис над дорогой, сообщает CNN.

"Пассажиры в Питтсбурге наблюдали зрелище в понедельник, когда автобус упал в воронки и его передняя часть повисла на несколько футов над землей", – говорится в сообщении.

Сообщается, что автобус остановился на красный свет, когда под ним появилась воронка, в которую и попала половина автобуса.

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"На борту был только водитель и один пассажир, когда автобус упал. Оба смогли благополучно выйти. Пассажиру была оказана медицинская помощь, в связи с легкой травмой", — отметили в CNN.

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Отмечается, что водитель, который ехал за автобусом, успел остановить машину неподалеку от воронки и выйти из нее. Автобус из воронки доставал эвакуатор.

Ранее мы писали, что в Турции автобус с украинскими туристами столкнулся с трактором. Пострадали 13 человек.

Кроме того, не так давно ДТП с участием украинцев произошло в Чехии: у села Несовице по дороге в Брно микроавтобус с 12 пассажирами слетел с дороги и перевернулся на крышу. В результате пострадали 10 человек, трем из них понадобилась госпитализация.

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