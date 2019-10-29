Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,07
27,79

Пассажирский автобус провалился в воронку и повис

29 октября, 09:01

Один пассажир легко травмировался

Фото CNN

Фото CNN

В США, в штате Питтсбург, автобус частично провалился в воронку и повис над дорогой, сообщает CNN.

"Пассажиры в Питтсбурге наблюдали зрелище в понедельник, когда автобус упал в воронки и его передняя часть повисла на несколько футов над землей", – говорится в сообщении.

Сообщается, что автобус остановился на красный свет, когда под ним появилась воронка, в которую и попала половина автобуса.

Реклама

"На борту был только водитель и один пассажир, когда автобус упал. Оба смогли благополучно выйти. Пассажиру была оказана медицинская помощь, в связи с легкой травмой", — отметили в CNN.

В тренде
12 лет в тюрьмах и сумасшедших домах: что нужно знать о диссиденте Владимире Буковском
Фото: Шеметов Максим

Отмечается, что водитель, который ехал за автобусом, успел остановить машину неподалеку от воронки и выйти из нее. Автобус из воронки доставал эвакуатор.

Ранее мы писали, что в Турции автобус с украинскими туристами столкнулся с трактором. Пострадали 13 человек.

Кроме того, не так давно ДТП с участием украинцев произошло в Чехии: у села Несовице по дороге в Брно микроавтобус с 12 пассажирами слетел с дороги и перевернулся на крышу. В результате пострадали 10 человек, трем из них понадобилась госпитализация.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

автобус ДТП провалился пассажиры

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Уроженец Одессы стал миллиардером в США
Уроженец Одессы стал миллиардером в СШАСША
Стрельба в Техасе: появились новые подробности, фото и видео
Стрельба в Техасе: появились новые подробности, фото и видеоСША
На Донбассе нашли мертвым агента спецслужбы США
На Донбассе нашли мертвым агента спецслужбы СШАДонбасс
США перебросят в Сирию бронетехнику: стала известна причина
США перебросят в Сирию бронетехнику: стала известна причинаСША
На один из крупнейших городов США обрушился торнадо: фото и видео
На один из крупнейших городов США обрушился торнадо: фото и видеоСША
США отменили решение о предоставлении Украине торговых привилегий – СМИ
США отменили решение о предоставлении Украине торговых привилегий – СМИСША

Новости партнеров

Loading...
загрузка...