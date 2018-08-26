Пассажирский поезд в США протаранил грузовик: двое погибших

В американском штате Техас в субботу, 25 августа, пассажирский поезд протаранил грузовик, который выехал на рельсы, в результате погибли два человека. Об этом сообщила местная полиция в Twitter-аккаунте.

"Мы работаем с пожарной службой Арлингтона на месте смертельного столкновения поезда транспортной компании Trinity Railway Express и грузовика", – отмечено в сообщении.

По данным полиции, погибли два человека, которые на момент инцидента находились в автомобиле. Кроме того, в результате столкновения пострадали несколько пассажиров поезда. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее при столкновении товарного поезда и грузового автомобиля, перевозившего соляную кислоту, в американском штате Пенсильвания пострадали не менее 11 человек.

Напомним, что подобная ситуация произошла в феврале недалеко от города Кейл в Эстонии.В результате аварии два вагона поезда сошли с рельсов. Как отмечают спасательные службы, пострадало четверо людей: водитель грузовика, машинист и два пассажира поезда. Водителя спасатели вытаскивали из кабины с помощью специального оборудования.

А в канадском городе Порт-Кокитлам провинции Британская Колумбия на переезде товарный поезд, перевозивший химикаты, протаранил автоцистерну, перевозившую этиловый спирт.