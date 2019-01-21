ФОТОФАКТ. Пассажиры американской авиакомпании застряли в замерзшем самолете на 16 часов

Из-за мороза одна из дверей самолета сломалась, а за бортом температура достигла -28 градусов по Цельсию

Фото: twitter.com/Philipearle.

Пассажиры американской авиакомпании застряли в замерзшем самолете на 16 часов //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/62e/c67/5c462ec67162b.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/62e/c67/5c462ec67162b.jpg 2019-01-21T22:51:00+02:00 США Из-за мороза одна из дверей самолета сломалась, а за бортом температура достигла -28 градусов по Цельсию

Пассажиры американской авиакомпании United Airlines вынуждены были провести 16 часов в самолете, сообщает CNN.

Воздушное судно выполняло рейс Ньюарк (США) – Гонконг, однако спустя всего 6 часов после взлета совершило вынужденную посадку в Канаде из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. После того, как медицинский персонал забрал пострадавшего в местную больницу, самолёт был готов продолжить полет, однако этого не случилось.

Один из пассажиров рейса, Сонджей Датт, рассказал в Twitter, из-за мороза одна из дверей самолета сломалась, а сами пассажиры оказались заперты в лайнере, в то время как за бортом температура достигла -28 градусов по Цельсию.

Фото: twitter.com/sonjaydutterson

При этом пассажиров не могли выпустить в аэропорт, поскольку таможенные службы в канадском аэропорту Гус-Бей не работают в ночную смену. Спустя несколько часов заточения Датт начал писать сообщения в авиакомпанию, поскольку продуктовые запасы на борту воздушного судна заканчивались.

Как отмечает издание, утром работники аэропорта принесли пассажирам бутерброды, пончики, кексы и кофе из ресторана быстрого питания, а спустя какое-то время разрешили им выйти из самолёта и прогуляться по терминалу аэропорта.

Другой пассажир, Стивен Лау, поделился фотографией, как техники авиакомпании пытаются починить дверь.

Фото: twitter.com/unoslau

Как сообщили пассажиры злополучного рейса в соцсети, спустя 16 часов им наконец-то выделили другой самолет для возвращения обратно в Соединенные Штаты, откуда они снова начнут свой путь в Гонконг. При этом некоторые пассажиры отметили работу экипажа и поблагодарили сотрудников авиакомпании за то, что они делали все возможное в данной ситуации.

Как отмечает издание, после столь неудачного опыта некоторые пассажиры решили вовсе отказаться от путешествия. Авиакомпания принесла пассажирам свои извинения.

Напомним, пассажир по ошибке перепутал самолеты и улетел в чужую страну. Билет на самолет мужчине покупала его дочь Люцина.

Также мы писали, что неудачная посадка самолета в шторм попала на видео. Лайнер не смог приземлиться из-за сильного ветра.

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