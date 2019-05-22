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Пекин готов для продолжения торговых переговоров с Вашингтоном

22 мая, 02:30

Хорошая торговая сделка послужит интересам обоих стран

Фото: Flickr

Китай готов для продолжения торговых переговоров с США. Об этом заявил в эфире Fox News Channel китайский посол в США Цуй Тянькай.

"Прежде всего нам надо помнить, что хорошая торговая сделка послужит интересам обоих стран. Во-вторых, хорошая сделка заключается на основе взаимного уважения и обоюдной выгоды сторон. В-третьих, Китай остается готовым продолжать переговоры с нашими коллегами с целью довести их до логического завершения", — отметил дипломат.

"Наши двери по-прежнему открыты", — добавил посол.

Напомним, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаровс 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг китайской компании Huawei. 15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США собирается внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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Тег торговля, Китай, США, переговоры

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Источник:

ТАСС

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