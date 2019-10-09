Пелоси назвала отказ Белого дома сотрудничать по импичменту Трампа попыткой скрыть предательство демократии

Нэнси Пелоси. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси расценивает отказ Белого дома сотрудничать по расследованию в рамках импичмента президенту Дональду Трампукак попытку скрыть предательство демократии. Об этом говорится в распространенном заявлении спикера нижней палаты.

"Президент пытается ввести беззаконие. Его действия угрожают нашей национальной безопасности, нарушают конституцию, подрывают целостность наших выборов, — отмечается в тексте. — Письмо Белого дома — это одна из последних попыток скрыть предательство демократии и утвердить, что президент находится над законом".

"Письмо очевидно ложное, это очередная незаконная попытка скрыть факты усилий администрации Трампа привлечь иностранные силы вмешаться в выборы 2020 года, — утверждается в заявлении. — Мы видим растущую базу доказательств того, что президент злоупотреблял своим служебным положением и нарушил клятву защищать и оберегать конституцию".

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Пелоси предостерегла Белый дом от "попыток скрыть правду о злоупотреблении властью президентом". "Господин президент, вы не выше закона. Вы будете привлечены к ответственности", — говорится в тексте.

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Сообщалось, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Украине нужно сохранить двухпартийную поддержку в Конгрессе": интервью с Дэвидом Крамером .

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