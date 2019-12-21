Пелоси пригласила Трампа выступить в Конгрессе с ежегодным посланием

Совместная сессия обеих палат Конгресса запланирована на 4 февраля 2020 года

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси официально пригласила президента США Дональда Трампа выступить в Конгрессе с ежегодным обращением "о положении в стране".

Она отправила письмо с приглашением через день после того, как нижняя палата вынесла импичмент Трампу по двум статьям — превышение полномочий и воспрепятствование расследованию Конгресса.

Совместная сессия обеих палат Конгресса запланирована на 4 февраля 2020 года.

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"В духе уважения к нашей Конституции, я приглашаю вас выступить с посланием о положении дел в стране на совместной сессии обеих палат Конгресса", — написала Пелоси.

В Белом доме заявили, что Трамп принял приглашение Пелоси.

В тренде Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа

Об этом сообщил заместитель спикера Белого дома Хоган Гидли, сообщает Укринформ.

"Президент Дональд Трамп принял приглашение спикера (Палаты представителей — ред) выступить с речью о состоянии дел в государстве 4 февраля 2020 года", — отметил официальный представитель администрации президента.

Напомним, что 18 декабря нижняя палата Конгресса США, где большинство имеют демократы, ожидаемо проголосовала за импичмент 45-го президента США Дональда Трампа. За первую статью обвинения – злоупотребление властью – проголосовали 230 конгрессменов (против – 197, один воздержался). Второй пункт – препятствование расследованию Конгресса – набрал 229 голосов (против 198 при одном воздержавшемся). Теперь дело за Сенатом, который должен принять окончательный вердикт. Тоже, впрочем, легко прогнозируемый.

Сам хозяин Белого дома уверен, что будет полностью оправдан во время проведения процедуры импичмента в Сенате.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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