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Пелоси заявила, что Трамп вновь призвал иностранное государство вмешаться в выборы в США

4 октября, 01:20

Он ставит свою личную политическую выгоду выше защиты честности наших выборов, - считает Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Нэнси Пелоси. Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп вновь призвал иностранное государство вмешаться в президентские выборы в США.

Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на фоне заявлений американского лидера о том, что Китаю следует провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

"Еще раз президент Трамп призвал иностранное государство вмешаться в наши выборы — это последний из примеров того, как он ставит свою личную политическую выгоду выше защиты честности наших выборов", — написала Пелоси у себя в Twitter.

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Фото: REUTERS/Simon Dawson

Напомним, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

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Китай США переговоры Зеленский Трамп Пелоси

Источник: ТАСС

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