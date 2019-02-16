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Пенс: Мадуро – диктатор без законных претензий на власть

Сегодня, 15:39

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент Венесуэлы должен покинуть пост

Николас Мадуро
Николас Мадуро. Фото: AFP
Пенс: Мадуро – диктатор без законных претензий на власть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/273/cef/5c6273cef1284.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/273/cef/5c6273cef1284.jpg США Вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент Венесуэлы должен покинуть пост

Президент Венесуэлы Николас Мадуро должен уйти со своего поста. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил вице-президент США Майк Пенс, передает Politico.

"Николас Мадуро – диктатор без законных претензий на власть. И Николас Мадуро должен уйти", - подчеркнул он.

Как сообщалось, президент Венесуэлы Николас Мадуро в случае иностранного вторжения намерен использовать танки, ракеты и солдат вооруженных сил страны.

В частности, он предложил развернуть вооруженные силы на границе с Колумбией для того, чтобы "защитить свою землю и предотвратить любую провокацию".

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что если руководство Соединенных Штатов все же решится на военное вторжение в Венесуэлу, то понесет огромные человеческие и военные потери.

Стоит добавить, что 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности задействовать американские вооруженные силы в Венесуэле.

Кроме того, мы писали о том, как Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

 

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Тег Венесуэла, США, Мадуро, Пенс

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