Пенс: Мадуро – диктатор без законных претензий на власть
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент Венесуэлы должен покинуть пост
Президент Венесуэлы Николас Мадуро должен уйти со своего поста. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил вице-президент США Майк Пенс, передает Politico.
"Николас Мадуро – диктатор без законных претензий на власть. И Николас Мадуро должен уйти", - подчеркнул он.
Как сообщалось, президент Венесуэлы Николас Мадуро в случае иностранного вторжения намерен использовать танки, ракеты и солдат вооруженных сил страны.
В частности, он предложил развернуть вооруженные силы на границе с Колумбией для того, чтобы "защитить свою землю и предотвратить любую провокацию".
Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что если руководство Соединенных Штатов все же решится на военное вторжение в Венесуэлу, то понесет огромные человеческие и военные потери.
Стоит добавить, что 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности задействовать американские вооруженные силы в Венесуэле.
Кроме того, мы писали о том, как Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.
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