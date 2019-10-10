Пенс не возражает публикации стенограмм своих разговоров с Зеленским

Я бы не возражал против этого, мы обсуждаем это в настоящий момент с юрисконсультом Белого дома, - сказал Пенс

/ Фото: president.gov.ua

Вице-президент США Майкл Пенс не возражает против публикации стенограмм его телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил Пенс, отвечая на вопросы журналистов.

"Я бы не возражал против этого, мы обсуждаем это в настоящий момент с юрисконсультом Белого дома", — цитирует пресс-пул Белого дома ответ вице-президента США на соответствующий вопрос.

Пенс заверил, что президент Дональд Трамп во время июльской беседы по телефону не оказывал давления на Зеленского и сосредоточивал свое внимание на увеличении поддержки Украины со стороны стран Европы и на продолжении Киевом курса реформ, призванных "покончить с эпохой коррупции" в этом государстве. "Я горжусь тем, что в отличие от предыдущей администрации Барака Обамы мы администрация Трампа предоставили военную поддержку Украине. Администрация Обамы помогала Киеву в буквальном смысле подушками и одеялами после того, как Россия вторглась в Крым, по сути инициировав и поддержав военные действия на востоке Украины", — утверждал вице-президент США.

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Ему был задан вопрос, были ли сотрудники администрации США в курсе того, что одной из причин задержки предоставления американской военной и финансовой помощи Киеву было желание Трампа добиться проведения расследования действий бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера на Украине. "Я могу сказать лишь то, что все внутренние дискуссии между президентом и его командой, контакты моего аппарата с Украиной были целиком сосредоточены на таких более широких вопросах, как европейская поддержка и коррупция", — ответил Пенс.

Он заверил, что данные дискуссии "никоим образом не связаны с весьма обоснованным беспокойством американского народа коррупцией, которая творилась во время выборов 2016 года" в США.

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Сообщалось, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Украине нужно сохранить двухпартийную поддержку в Конгрессе": интервью с Дэвидом Крамером .

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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