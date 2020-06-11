Пенс уверяет, что протесты в США не ускорили распространение коронавируса

Власти США не зафиксировали значительного увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом из-за проходящих в стране протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу Fox Business.

По его словам, врачи "очень внимательно следят за возможными последствиями этих протестов для здоровья граждан". "К настоящему моменту, спустя две недели после начала первых протестов, мы не видели роста числа новых случаев", — пояснил Пенс.

Вице-президент США выразил уверенность в том, что "многие из участников протестов носили защитные маски и соблюдали нормы социального дистанцирования".

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Напомним, что конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

Также Трамп выступил против переименования военных баз, названных в честь генералов-конфедератов.

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