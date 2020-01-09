Пентагон: американские военные остаются в боевой готовности

11 ракет было выпущено по базе Айн-эль-Асад и одна по аэропорту Эрбиля

/ Фото: REUTERS/Al Drago

Американские военные остаются в состоянии боевой готовности после ударов Ирана по объектам в Ираке. Об этом заявил шеф Пентагона Марк Эспер.

"Силы "остаются в боеготовности", цитирует его агентство Reuters.

"Атаки, к счастью, не навредили персоналу США и наших партнеров по коалиции. Мы остаемся бдительны и продолжим предпринимать защитные меры, — отметил Эспер. — Мы надеемся, что Иран использует шанс, чтобы снизить напряженность", – заявил глава Пентагона в Twitter.

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Напомним, что 8 января в Пентагоне подтвердили, что Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль, на которых, кроме американских войск, дислоцированы также солдаты международной коалиции.

В то же время, по данным военного командования Ирака, в общей сложности Иран выпустил 22 ракеты: пять по базе Эрбиль и 17 – по Айн-аль-Асад, две из которых не разорвались.

Более подробно об иранской атаке и реакции США на случившееся вы можете узнать в специальной хронике "Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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