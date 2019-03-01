Пентагон готов предложить талибам вывести войска США из Афганистана через пять лет

Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе

Фото: AFP

Пентагон готов предложить талибам вывести войска США из Афганистана через пять лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/861/4d6/5c78614d638de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/861/4d6/5c78614d638de.jpg 2019-03-01T00:29:00+02:00 США Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе

Министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие три — пять лет и предназначен в которой содержится предложение на межафганских переговорах. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

По данным источников издания, Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Так, предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих. Будет поставлена задача сосредоточиться исключительно на борьбе с терроризмом. А задача обучения и подготовки афганских военнослужащих и сил безопасности будет возложена на контингенты стран Европы и Австралии общей численностью 8,6 тысяч человек.

Источниками информации названы несколько бывших и действующих должностных лиц США и стран Европы. План предназначен для того, чтобы облегчить переговоры спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада с представителями движения "Талибан". Источники предупредили, что президент Дональд Трамп в принципе способен аннулировать план в любой момент.

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заявил о том, что Вашингтон намерен отозвать свой военный контингент из Афганистана, если власти этой страны удастся заключить соглашение о мире с боевиками движения "Талибан". В середине января Халилзад, который возглавлял американскую делегацию на переговорах с талибами в Дохе, в интервью газете The New York Times заявил, что представители Соединенных Штатов и движения "Талибан" достигли принципиальных договоренностей по поводу рамок мирного соглашения, согласно которому боевики гарантируют, не укрывать террористические группировки на афганской территории.

Напомним, в Пентагоне сделали четкое заявление по выводу войск из Афганистана. Ряд государств – членов НАТО объявили о готовности увеличить свой контингент в Афганистане.

Также сообщалось, что к концу апреля половина американского военного контингента покинет Афганистан. Такое обещание США дали группировке "Талибан" на январских переговорах в Дохе, заявил представитель талибов Абдул Салам Ханафи на мирных переговорах.

Военная операция в Афганистане продолжается с декабря 2001 года, на пике кампании в 2010–2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году, а сейчас в этой стране остается 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса. За последние четыре года силы движения "Талибан" значительно расширили зону своего контроля в Афганистане, которая сейчас распространяется примерно на 60% территории страны.

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