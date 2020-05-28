Пентагон готов выделить Украине дополнительную военную помощь – CNN

В Вашингтоне считают, что Киев добился успехов в противодействии коррупции

Пентагон уведомил Конгресс Соединенных Штатов о том, что правительство Украины добилось необходимого прогресса в ключевых институциональных реформах и теперь может получить дополнительную военную помощь от США в размере 125 млн долл. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Конгресса и Министерства обороны США.

Это свидетельство того, что Киев добился успехов в противодействии коррупции, повышении прозрачности и усилении гражданского контроля, что требуется по закону для оказания помощи Украине.

Пакет представляет собой вторую половину из 250 млн долл., выделенных на содействие безопасности Украины, которые были ассигнованы Конгрессом в Законе о государственной обороне 2020 года.

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Новый пакет помощи включает мобильные противоартиллерийские радиолокационные станции, десятки машин скорой помощи, оборудование для безопасной связи, в том числе 100 "тактических планшетов" и два патрульных катера, оснащенные 30-миллиметровыми пушками с дистанционным управлением

Напомним, ранее украинский посол в Вашингтоне сообщил, что главные приоритеты в военном сотрудничестве Украины и США на 2020 год касаются усиления морских сил, однако готовятся закупки и других вооружений, например, противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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