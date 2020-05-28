Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27
29,72
  1. Мировые новости
  2. США

Пентагон готов выделить Украине дополнительную военную помощь – CNN

28 мая, 08:56

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Вашингтоне считают, что Киев добился успехов в противодействии коррупции

Пентагон уведомил Конгресс Соединенных Штатов о том, что правительство Украины добилось необходимого прогресса в ключевых институциональных реформах и теперь может получить дополнительную военную помощь от США в размере 125 млн долл. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Конгресса и Министерства обороны США.

Это свидетельство того, что Киев добился успехов в противодействии коррупции, повышении прозрачности и усилении гражданского контроля, что требуется по закону для оказания помощи Украине.

Пакет представляет собой вторую половину из 250 млн долл., выделенных на содействие безопасности Украины, которые были ассигнованы Конгрессом в Законе о государственной обороне 2020 года.

Реклама

В тренде
В Госдепе США могут создать аналог ВОЗ

Читайте также: Военная помощь: на что Украина потратит американские миллионы

Новый пакет помощи включает мобильные противоартиллерийские радиолокационные станции, десятки машин скорой помощи, оборудование для безопасной связи, в том числе 100 "тактических планшетов" и два патрульных катера, оснащенные 30-миллиметровыми пушками с дистанционным управлением

Напомним, ранее украинский посол в Вашингтоне сообщил, что главные приоритеты в военном сотрудничестве Украины и США на 2020 год касаются усиления морских сил, однако готовятся закупки и других вооружений, например, противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Пентагон конгресс Украина военная помощь

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломаты
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломатыПолитика
Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизни
Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизниFun
В США расстреляли авиабазу ВМС: есть раненый
В США расстреляли авиабазу ВМС: есть раненыйСША
В России сделали циничное заявление по Крыму
В России сделали циничное заявление по КрымуРоссия
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавируса
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавирусаЭкономика
Глобальный вызов: США и Германия обсудили российскую агрессию против Украины
Глобальный вызов: США и Германия обсудили российскую агрессию против УкраиныПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...