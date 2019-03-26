Пентагон испытал две противоракеты
Пентагон официально не анонсировал испытания
США в понедельник, 25 марта, провели испытание системы ПРО, осуществив успешный запуск двух противоракет, предназначенных для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по противоракетной обороне в составе Пентагона.
Отмечается, что испытание стало первым залповым пуском двух противоракет наземного базирования для перехвата МБР, представляющей угрозу.
Основная ракета успешно поразила головную часть баллистической ракеты, а запасная ракета сбила наиболее опасный с точки зрения ее бортового компьютера обломок.
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МБР, которую уничтожили в ходе испытаний, была запущена с территории Маршалловых островов в Тихом океане − с расстояния около 6,5 тысячи км от места дислокации противоракет. Их запуск был произведен с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.
По предварительным результатам, все системы сработали успешно.
СМИ подчеркнули, что испытания ракет не были анонсированы, как это происходит обычно.
Ранее собщалось, что Пентагон планирует провести испытания двух ракет, которые ранее были запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.
Кроме того, мы писали, что американский президент Дональд Трамп отвел шестимесячный срок для полного выхода из ракетного соглашения.
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