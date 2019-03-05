Пентагон меняет свои планы в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю

США пришлось поменять дислокацию некоторых сил

Фото: AFP

Пентагон меняет свои планы в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0ee/9ab/5c40ee9ab0dbf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0ee/9ab/5c40ee9ab0dbf.jpg 2019-03-05T22:36:33+02:00 США США пришлось поменять дислокацию некоторых сил

Пентагон меняет свои оперативные планы в Арктике, чтобы противостоять возрастающему влиянию в регионе России и Китая. Об этом заявил во вторник на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти.

"Мы сейчас сталкиваемся с тем, что Северный морской путь остается открытым дольше. И следствием этого является то, что увеличивается заинтересованность в нем с коммерческой точки зрения и с точки зрения ресурсов", — сказал он. "Китай, в частности, старается проникнуть на Крайний Север", — уточнил генерал.

"Это создает конкуренцию. Россия, поскольку Северный морской путь проходит ближе всего к ее границам, вновь открыла аэродромы в регионе, у них теперь есть там радиолокационные системы, они стали на периодической основе перемещать там различные системы вооружений, чтобы контролировать район", — отметил Скапаротти. "В результате мы обновили наши планы: нам пришлось поменять дислокацию некоторых наших сил, мы поменяли свои оперативные планы, чтобы мы могли обеспечить сдерживание. Мы посылаем сигнал о том, как важна Арктика для нас", — сообщил генерал.

Накануне мы писали, что Россия объявила Арктику сферой своих интересов.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что Арктика должна оставаться свободным и открытым пространством, несмотря на то, что Россия считает ее якобы своей территорией. В ноябре прошлого года председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд выразил мнение, что Россия расширяет свое военное присутствие в Арктике, и Соединенные Штаты не исключают возможности превращения этого региона в будущем в зону конфликта. Ранее он заявил, что ситуация в Арктике зависит от России .

Напомним, в Пентагоне решили начать жесткую борьбу с Россией и Китаем за Арктику. В США опасаются, что могут потерять доступ к Арктике, поскольку Россия считает эту зону "своей", а Китай видит в ней потенциал для торговли.

Также сообщалось, что США возрождают военную базу у границ РФ и начинают "холодную войну" в Арктике.

Напомним, Великобритания нарастит свое военное присутствия в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России.

Международный статус Арктики закреплён в международных соглашениях по Арктике. Сама Арктика поделена на пять секторов ответственности между Россией, США, Норвегией, Канадой и Данией. Тем не менее, точная граница Арктики не определена.

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