Пентагон не предоставил документы в рамках дела об импичменте

Американское ведомство заявляет, что не может предоставить документы в установленные сроки

/ Фото: Pixabay

Министерство обороны США отказалось предоставлять демократам из Палаты представителей Конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием, проводимым в рамках процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в письме, направленном Пентагоном американским законодателям, ведомство заявляет, что не может предоставить документы в установленные сроки. Ранее в Конгрессе отвели на это восемь дней. Министерство также объяснило свой отказ соображениями юридического характера, пишет СМИ

"Министерство в настоящий момент не может выполнить ваше требование о предоставлении документов", — говорится в письме. При этом в Минобороны США подчеркнули, что ведомство "готово работать" с профильными комитетами Палаты представителей по данному вопросу.

Реклама

7 октября демократы из нижней палаты Конгресса США направили повестку главе Пентагона Марку Эсперу с требованием предоставить документы, касающиеся заморозки военной помощи Украине. Как отметили законодатели, бумаги, предоставить которые нужно было к 15 октября, необходимы, чтобы "изучить последовательность событий и причины, которые стояли за решением Белого дома удержать критически важную военную помощь Украине".

Напомним, по меньшей мере 215 демократов Палаты представителей Конгресса США поддерживают начало процесса импичмента президента Дональда Трампа.

Кроме того, мы писали, что демократы Палаты представителей Конгресса требуют от министра энергетики США Рика Перри к 18 октября предоставить документы по расследованию дела об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа.

Напомним, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама