Пентагон не рассматривает возможность создания рабочей группы с Турцией из-за поставок С-400

Зенитные ракетные системы С-400 Турция приобретет у России

Фото: Pixabay

Пентагон не рассматривает возможность создания рабочей группы с Турцией из-за поставок С-400 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/837/5fd/5c88375fd550d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/837/5fd/5c88375fd550d.jpg 2019-04-05T01:43:33+03:00 США Зенитные ракетные системы С-400 Турция приобретет у России

Министерство обороны США не рассматривает возможность создания технической рабочей группы с Турцией для разрешения разногласий по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства обороны США Эрик Пэхон.

"Необходимости в технической рабочей группе в настоящий момент нет, и Соединенные Штаты не рассматривают этот вариант в качестве пути выхода из ситуации", — цитирует его агентство Рейтер.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара предложила Вашингтону создать техническую рабочую группу, чтобы гарантировать, что системы С-400, которые Турция приобретет у России, не станут угрозой ни для истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 ("Эф-35"), ни для других систем НАТО.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что американское правительство выступает за то, чтобы Турция продолжала оставаться участницей программы создания F-35 и при этом не стала бы доводить до конца реализацию контракта на приобретение у РФ С-400. По словам Шанахана, Вашингтон продолжает убеждать Анкару в необходимости купить американские противоракетные комплексы Patriot вместо С-400.

Ранее сообщалось, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.

Напомним, 29 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о покупке Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 уже не подлежит обсуждению, поскольку является окончательно решенным.

Таким образом, Чавушоглу подтвердил, что Турция не намерена отказываться от своих обещаний по сделке о поставках С-400.

Напомним, что США ранее предупредили Турцию о том, что закупка зенитных ракетных систем С-400 у России может привести к пересмотру участия Анкарыв программе создания американских истребителей пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем и даже санкциям.

В ответ на это пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик указал Соединенным Штатам на то, что они вышли за рамки допустимого.

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