Пентагон обеспокоен протестами в Гонконге

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Некоторые способы выражения протеста активистов в Гонконге вызывают обеспокоенность Вашингтона. Об этом заявил помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер.

"Фундаментальные права должны уважаться и быть обеспечены. Власти должны соблюдать свои политических обязательства, — отметил он, выступая на конференции, посвященной роли Китая в регионе. — Мы обеспокоены некоторыми методами, которые используют протестующие. Отдельные случаи представляют проблему".

В то же время помощник шефа Пентагона заявил, что в целом Вашингтон озабочен действиями Пекина и гонконгских властей в отношении участников протестов.

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Как сообщалось, 5 октября глава администрации Гонконга Кэрри Лам ввела запрет на ношение на протестных акциях медицинских масок, которые манифестанты используют, чтобы скрыть свое лицо и защититься от слезоточивого газа и перечного газа.

Любому, кто нарушит этот запрет, грозит год тюрьмы и штраф в размере 25 000 гонконгских долларов (3200 долларов США).

Решение тут же вызвало недовольство протестующих.

Напомним, не так давно полицейские впервые применили огнестрельное оружие против участников демонстраций в Гонконге, в результате чего 18-летний студент получил ранение груди и попал в больницу. В знак поддержки демонстранты провели тихую акцию, сделав множество бумажных журавликов.

"Сегодня" уже сообщали, что массовые протесты в Гонконге вспыхнули три месяца назадиз-за инициированного местными властями законопроекта об экстрадиции подозреваемых в нарушении китайских законов из Гонконга на материковый Китай. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

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