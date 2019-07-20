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Пентагон одобрил размещение дополнительного контингента США в Саудовской Аравии

20 июля, 03:54

Центральное командование постоянно производит оценку расстановки сил в регионе и работает совместно с Саудовской Аравией, – заявил Спенсер

Фото: Pixabay

Исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер одобрил размещение дополнительного контингента американских войск в Саудовской Аравии после разрешения с ее стороны. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США.

"По согласованию с Саудовской Аравией и по ее приглашению министр обороны одобрил перемещение военнослужащих США и ресурсов для развертывания в Саудовской Аравии", — отмечается в документе.

"Перемещение этих сил является дополнительным сдерживающим фактором и обеспечивает нашу способность защищать наши силы и интересы в регионе от появляющихся угроз, наличие которых достоверно подтверждено, — заявил Пентагон. — Центральное командование постоянно производит оценку расстановки сил в регионе и работает совместно с Саудовской Аравией над тем, чтобы выбрать правильное место для размещения сил США".

Ранее государственное Саудовское агентство печати сообщило о том, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд одобрил размещение на территории страны дополнительного контингента Вооруженных сил США. Размещение американских военнослужащих, согласно заявлению Министерства обороны Саудовской Аравии, призвано укрепить безопасность в регионе и усилить сотрудничество между Вашингтоном и Эр-Риядом.

18 июля телеканал CNN сообщил о намерении США отправить на авиабазу Принц Султан, расположенную к востоку от Эр-Рияда, еще 500 военных на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном. Этот шаг является частью плана США по переброске 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток, который в июне одобрил Патрик Шанахан, в то время исполнявший обязанности министра обороны США.

По данным телеканала, небольшой контингент американских военных и технического персонала ранее уже прибыл на базу (США вывели все свои войска с этой базы в 2003 году – ред), чтобы подготовить ее к прибытию зенитных ракетных систем Patriot. Также ведется работа по усовершенствованию аэродрома и взлетно-посадочной полосы. Отмечается, что США выбрали именно эту авиабазу, так как, по американским оценкам, она является труднодоступной для иранских ракет. Американские военные планируют использовать ее для своих истребителей, в частности для F-22.

Ранее сообщалось, что США направят в Польшу тысячу военнослужащих

Как сообщалось, президент Польши предложил закрепить членство в ЕС и НАТО в Конституции страны. Анджей Дуда считает, что необходимо гарантировать присутствие страны в ЕС и НАТО.

Ранее Анджей Дуда выступил за расширение присутствия НАТО в стране и за увеличение числа учений альянса на территории республики. 

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Тег США, Пентагон, Саудовская Аравия, контингент

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Источник:

ТАСС

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