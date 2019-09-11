Пентагон оставит на границе с Мексикой до 5,5 тыс. американских военнослужащих

Было принято решение использовать 3,6 млрд долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой

/ Фото: Pixabay

Пентагон в следующем году оставит на границе с Мексикой до 5,5 тыс. американских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении представителя американского оборонного ведомства подполковника Криса Митчелла.

"Министерство обороны предоставит до 5,5 тыс. военнослужащих для инфраструктурной и оперативной поддержки, а также для оказания помощи в операциях по обнаружению и мониторингу, для осуществления воздушной поддержки", — говорится в сообщении.

В начале сентября вашингтонской администрацией было принято решениеиспользовать 3,6 млрд долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой. Половина финансирования будет перенаправлена с проектов военного строительства на территории США, остальная часть поступит из средств, предназначенных для аналогичных проектов за рубежом. В общей сложности это коснется 127 проектов.

10 мая тогдашний исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил трансфер в размере 1,5 млрд долларов для возведение участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.

Реклама

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама