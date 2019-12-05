Пентагон открестился от идеи отправить 14 тысяч военнослужащих на Ближний Восток

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в регионе уже присутствуют 14 тысяч военнослужащих США

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Глава пресс-службы Министерства обороны США Алисса Фарах опровергла распространенную ранее газетой The Wall Street Journal информацию об отправке Вашингтоном на Ближний Восток дополнительных 14 тысяч военнослужащих.

"Чтобы прояснить: публикация неверная. США не рассматривают отправку дополнительных 14 тысяч военнослужащих на Ближний Восток", — написала Фарах на своей странице в Twitter.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на должностных лиц США, что вашингтонская администрация рассматривает возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски 14 тысяч военнослужащих и десятков кораблей в целях противодействия Ирану.

Глава Пентагона Марк Эспер в октябре заявлял, что в регионе уже присутствуют 14 тысяч военнослужащих США.

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Как заявил президент исламской республики Хасан Роухани, Иран готов пойти на переговоры с США в течение одного часа, если Вашингтон отменит санкции в отношении Тегерана. Он добавил, что "Иран в течение 41 года находится под санкциями, но за последние два года давление стало максимальным".

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

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Напомним, что ранее США задержали в Оманском заливе судно с иранским оружием.

Ранее Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка в отношении Тегерана, внеся в него Генштаб ВС Ирана, а также девятерых граждан страны, среди которых сын духовного лидера страны Моджтаба Хаменеи и другие представители иранских властей высокого ранга. В списке, в частности, фигурирует начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, а также целый ряд генералов, священнослужителей и чиновников. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в свою очередь заявил, что подобные действия Вашингтона говорят только о его "отчаянии и неспособности выгодно использовать дипломатию".

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Иран усилил поддержку ливанских террористов из "Хезболлы" еще до того, как США вышли из "ядерной сделки" с Тегераном в прошлом году.

"Этот арсенал затем использовался для нападений на нашего союзника Израиль", — сказал дипломат.

Напомним, Хук оценил потери Ирана от американских санкций, направленных на нефтяной сектор страны, в 50 млрд долларов, что якобы привело к недостатку финансирования поддерживаемых Тегераном группировок.

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