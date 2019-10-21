Пентагон планирует оставить военнослужащих США на востоке Сирии – СМИ

Фото: REUTERS/Rodi Said/File Photo

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает предложенный Пентагоном план, согласно которому около 200 военных США останутся в восточной Сирии. Об этом сообщает The New York Times.

"Президент Трамп склоняется в пользу нового плана Пентагона по сохранению небольшого контингента американских войск в восточной Сирии, возможно, насчитывающего около 200 человек, для борьбы с Исламским государством и блокирования продвижения сирийского правительства и российских войск в желанные нефтяные месторождения региона", - заявил изданию высокопоставленный чиновник администрации.

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По его словам, Трамп рассматривает этот план еще с прошлой недели. Кроме того, этот вариант обсуждается среди ведущих американских политиков и командиров.

Напомним, подразделения ВС США начали покидать северные районы Сирии – территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой.

В свою очередь сирийские курды, чьи формирования дислоцированы в северных сирийских районах, намерены начать диалог с официальными властями в Дамаске и представителями Российской Федерации, если США полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны.

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