Пентагон подготовил план возмездия Кремлю за вмешательство в выборы – СМИ

Сегодня, 17:31

Американские Минобороны и разведка разработали ответные меры в случае вмешательства в выборы в Конгресс

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Если Россия вновь задействует хакеров для вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс США, Соединенные Штаты ответят кибератаками против Кремля.

Издание The Daily Beast пишет, что американские Минобороны и разведка уже разработали соответствующий план, согласно которому в рамках широкомасштабного ответа хакеры Пентагона взломают российские киберсистемы.

Об этом изданию рассказали ознакомленные с планом источники среди бывших и действующих американских чиновников.

Сигналом для начала возмездия, по их словам, станет нечто большее, чем "пагубное влияние" на мнение людей или на их голоса на выборах.

Напомним, что промежуточные выборы в Конгресс состоятся 6 ноября, и руководство США обеспокоено возможностью того, что Москва начнет агрессивное вмешательство еще за несколько часов до начала голосования.

Напомним, ранее правительство США выделило 40 млн долларов на поддержку инициатив по противодействию дезинформации и пропаганде, распространяемой зарубежными странами.

Также мы сообщали, что российский президент Владимир Путин призвал американцев официально предоставить документыдоказывающие вмешательство России в выборы США в 2016 году.

В то же время о наличии таких доказательств заявлял глава Facebook Марк Цукерберг.
хакер, Пентагон, кибератака, выборы в США, вмешательство России
Источник:

"Сегодня"

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