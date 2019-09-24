Пентагон призвал Германию увеличить расходы на оборону

Германия вносит наибольший после США вклад в операции НАТО, являясь для Вашингтона важным союзником в различных регионах мира

/ Фото: AFP

Министр обороны США Марк Эспер призвал Германию увеличить расходы на оборону. Соответствующее заявление он сделал в Вашингтоне перед встречей с германской коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"В эпоху конкуренции великих держав лидерство Германии имеет как никогда решающее значение. Речь о Германии, которая более сильна и подготовлена, чем когда-либо. И это, конечно, начинается с гораздо больших инвестиций в оборону. Мы считаем, что Германия, будучи крупнейшей экономикой Европы, находится в хорошем положении для того, чтобы делать инвестиции в укрепление потенциала альянса", — приводит слова Эспера пресс-служба американского оборонного ведомства.

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Германия вносит наибольший после США вклад в операции НАТО, являясь для Вашингтона важным союзником в различных регионах мира. "Это включает усилия в Афганистане, чтобы помочь правительству в борьбе с бессмысленным насилием со стороны радикального движения „Талибан". Также это включает работу международной коалиции по борьбе с террористической группировкой „Исламское государство" в Ираке и Сирии", — пояснил глава Пентагона.

В свою очередь Крамп-Карренбауэр отметила, что Германия "придерживается обязательств, взятых на себя в рамках НАТО, к примеру, когда речь идет о распределении финансового бремени, потенциале и поддержании боеготовности". "И я хочу делать все, что в моих силах, чтобы сделать именно это, потому что это не только в наших интересах, но и в интересах альянса", — сказала она.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал немецкие власти за то, что они якобы недостаточно тратят на армию. Он ссылается на достигнутые пять лет назад в рамках НАТО договоренности, согласно которым все страны блока должны увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП. Германия же, хоть и увеличивает оборонный бюджет, к 2024 году сможет тратить лишь 1,5%. Согласно проекту бюджета на следующий год, Германия потратит на оборону 44,9 млрд евро, это примерно 1,2% ВВП.

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