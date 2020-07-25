Пентагон рассекретит данные об НЛО – СМИ

В США специальная группа по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО) при Пентагоне раскроет часть собранных секретных данных. Об этом сообщает The New York Times ссылаясь на доклад Комитета по разведке сената США.

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Как сообщается на сайте, специалисты сначала "стандартизируют данные и отчеты" о наблюдениях за НЛО, а после этого уже обнародуют некоторые свои выводы в течение шести месяцев после разрешения разведки.

В свою очередь глава сенатского комитета Марко Рубио заявил, что обеспокоен летающими объектами, которые появляются над военными базами США и локациями для военных учений.

"Честно говоря, если это появилось откуда-то за пределами этой планеты, это было бы лучше, чем если это какой-то технологический скачок Китая или России или какого-то другого противника", - сказал сенатор.

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Напомним, ранее Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты.

Видео: Пентагон

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Кроме того, сообщалось, что Google помог обнаружить НЛО возле Зоны 51 .

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