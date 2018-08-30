Пентагон скрывает существенные недостатки новейших истребителей F-35 – доклад

Сегодня, 10:53

Отмечается, в июне 2018 года Главное контрольно-бюджетное управление США по итогам эксплуатации первых F-35 сообщило в Пентагон о 966 "явных недоработках"

F-35I. Фото: military-informant.com
F-35I. Фото: military-informant.com

Американские военные скрывают существенные недостатки, которые были выявлены в ходе тестов и эксплуатации новейшего многоцелевого истребителя F-35. Об это сообщается в докладе экспертов американской некоммерческой организации Project On Government Oversight (POGO), которым удалось получить доступ к документам Пентагона.

Как отмечается, военные чиновники совершили серьезное нарушение, поскольку переклассифицировали многие опасные конструктивные эффекты новейшего самолета в менее серьезные или такие, которые не требуют доработки.

В докладе отмечается, в июне 2018 года Главное контрольно-бюджетное управление США по итогам эксплуатации первых F-35 сообщило в Пентагон о 966 "явных недоработок". Из выявленных дефектов 111 относятся к первой категории – дефекты, которые могут привести к тяжелым последствиям, таким, как гибель и ранение как членов экипажа истребителя, так и других военнослужащих, потере самолета, утере бортового вооружения, а в перспективе − к необходимости остановить серийное производство до исправления дефектов.

Ранее сообщалось, что США намерены перебросить в Европу свои истребители-бомбардировщики F-35 или истребители F-22 (самолеты т.н."пятого поколения"), которые будут интегрированы для работы с уже размещенной там американской техникой и техникой союзников США.

Также мы писали о том, что ВВС Израиля применили в бою новейшие американские истребители F-35.
США, Пентагон, F-35
Источник:

"Сегодня"

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