Пентагон сообщил, сколько запросил на ядерные вооружения и ПРО

Суммы указаны в бюджетном запросе, который Администрация США направила в Конгресс

Фото: David B. Gleason / Flilckr.

Пентагон сообщил, сколько запросил на ядерные вооружения и ПРО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7f5/642/5c87f56427dfc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7f5/642/5c87f56427dfc.jpg 2019-03-12T20:12:00+02:00 США Суммы указаны в бюджетном запросе, который Администрация США направила в Конгресс

Администрация США намерена выделить 14 млрд долларов на ядерные вооружения в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, а на противоракетную оборону (ПРО) — еще 13,6 млрд долларов.

Об этом заявила главный финансовый инспектор Министерства обороны США Элейн Маккаскер, представляя бюджетный запрос Пентагона на год.

"Мы продолжаем вкладывать значительные средства во все составляющие ядерной триады", – сообщила она.

Маккаскер уточнила, что Пентагон запросил 3 млрд долларов на разрабатываемый США новый стратегический бомбардировщик B-21 и еще 2,2 млрд долларов – на проектируемые атомные подводные лодки с баллистическими ракетами класса Columbia.

"Наконец, мы запрашиваем 13,6 [млрд долларов] на противоракетную оборону, в том числе 9,4 млрд — на Агентство по ПРО [Пентагона]. Важно отметить, что мы увеличивали свои инвестиции на ПРО в 2018–2019 финансовых годах и теперь поддерживаем достигнутый уровень", – сказала она.

По ее словам, бюджетный запрос Пентагона отвечает условиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом существует возможность принятия решения о модернизации вооружения, которые нужно принять, добавила она.

Напомним, 11 марта Белый дом направил проект федерального бюджета на 2020 финансовый год на рассмотрение Конгресса. В частности, президент США Дональд Трамп попросил увеличить расходы на оборону на 34 млрд долларов – до 750 млрд долларов, а также уменьшить объем предоставляемой иностранным государствам помощи на 13 млрд долларов.

Он также призвал Конгресс выделить 500 млн долларов на противодействие "российскому злонамеренному влиянию" в Европе.

Кроме того, США намерены выделить на военную помощь Украине более 200 млн долларов.

В сентябре 2018 года в городе Балтимор (США) были переданы два патрульных катера типа "Айленд" для Военно-морских сил Украины:

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