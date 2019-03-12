Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Пентагон сообщил, сколько запросил на ядерные вооружения и ПРО

Сегодня, 20:12

Суммы указаны в бюджетном запросе, который Администрация США направила в Конгресс

Фото: David B. Gleason / Flilckr
Фото: David B. Gleason / Flilckr.
Пентагон сообщил, сколько запросил на ядерные вооружения и ПРО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7f5/642/5c87f56427dfc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7f5/642/5c87f56427dfc.jpg США Суммы указаны в бюджетном запросе, который Администрация США направила в Конгресс

Администрация США намерена выделить 14 млрд долларов на ядерные вооружения в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, а на противоракетную оборону (ПРО) — еще 13,6 млрд долларов.

Об этом заявила главный финансовый инспектор Министерства обороны США Элейн Маккаскер, представляя бюджетный запрос Пентагона на год.

"Мы продолжаем вкладывать значительные средства во все составляющие ядерной триады", – сообщила она.

Маккаскер уточнила, что Пентагон запросил 3 млрд долларов на разрабатываемый США новый стратегический бомбардировщик B-21 и еще 2,2 млрд долларов – на проектируемые атомные подводные лодки с баллистическими ракетами класса Columbia.

"Наконец, мы запрашиваем 13,6 [млрд долларов] на противоракетную оборону, в том числе 9,4 млрд — на Агентство по ПРО [Пентагона]. Важно отметить, что мы увеличивали свои инвестиции на ПРО в 2018–2019 финансовых годах и теперь поддерживаем достигнутый уровень", – сказала она.

По ее словам, бюджетный запрос Пентагона отвечает условиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом существует возможность принятия решения о модернизации вооружения, которые нужно принять, добавила она.

Напомним, 11 марта Белый дом направил проект федерального бюджета на 2020 финансовый год на рассмотрение Конгресса. В частности, президент США Дональд Трамп попросил увеличить расходы на оборону на 34 млрд долларов – до 750 млрд долларов, а также уменьшить объем предоставляемой иностранным государствам помощи на 13 млрд долларов.

Он также призвал Конгресс выделить 500 млн долларов на противодействие "российскому злонамеренному влиянию" в Европе.

Кроме того, США намерены выделить на военную помощь Украине более 200 млн долларов.

В сентябре 2018 года в городе Балтимор (США) были переданы два патрульных катера типа "Айленд" для Военно-морских сил Украины:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, Пентагон, ПРО, ядерные вооружения

Вы сейчас просматриваете новость " Пентагон сообщил, сколько запросил на ядерные вооружения и ПРО". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Принц Джордж сказал Кейт Миддлтон: Мама, ты совершенно бесполезна

Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости

Дочь первого президента Узбекистана отправили в колонию

"Короче, тут болото": Шнуров высмеял Россию в новом стихе

СМИ: Шахтер может перехватить Хачериди у Динамо
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

10 марта, 07:19

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Что есть, чтобы замедлить старение: звездная диета

Стало известно, сколько в Украине самолетов