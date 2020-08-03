Українська
$ 27,68
32,78
  1. Мировые новости
  2. США

Пентагон усилит сдерживание России: в Польшу отправят еще тысячу военных США

3 августа, 19:31

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Вашингтон и Варшава согласовали отправку дополнительных сил

США и Польша завершили переговоры относительно Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), в рамках которого в Польшу направят еще тысячу американских военнослужащих . Это подтвердил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер.

Реклама

"EDCA позволит увеличить продолжительное американское ротационное присутствие примерно на 1 тыс. человек, что включает возможности в области разведки и наблюдения, а также инфраструктуру для поддержки боевой бронетанковой бригады и боевой авиационной бригады. Это будет в дополнение к 4,5 тыс. американских военных, которые уже присутствуют в Польше на ротационной основе", — говорится в заявлении Эспера, распространенном пресс-службой Пентагона.

Глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что соглашение с Польшей "усилит сдерживание России, укрепит НАТО, обнадежит союзников" США.

"Наше передовое присутствие в Польше — на восточном фланге НАТО, усовершенствует нашу стратегическую и оперативную гибкость", — считает Эспер.

"EDCA отражает общее видение, изложенное в совместных декларациях, подписанных президентами Дональдом Трампом и Анджеем Дудой в 2019 году . В частности, оно обеспечивает необходимую правовую базу, инфраструктуру и соразмерное распределение бремени, которые необходимы для углубления нашего сотрудничества в области обороны", — отметил американский министр.

В тренде
Болтон предостерег Европу: в случае переизбрания Трамп может вывести США из НАТО
Реклама

Напомним, посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк заявил, что результаты президентских выборов в Польше и США не повлияют на присутствие американских войск на польской территории .

Также напомним, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что США приняли решение увеличить численность своего военного контингента в республике.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Польша США НАТО Пентагон сдерживание Марк Эспер

Источник: ТАСС

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Помпео назвал убийство 300 россиян в Сирии
Помпео назвал убийство 300 россиян в Сирии "предупреждением" РоссииСША
Crew Dragon c астронавтами возвращается на Землю (онлайн-трансляция)
Crew Dragon c астронавтами возвращается на Землю (онлайн-трансляция)США
США снова атакует коронавирус: какие штаты охватила инфекция
США снова атакует коронавирус: какие штаты охватила инфекцияСША
Коронавирус подобрался вплотную к Трампу: что с президентом США
Коронавирус подобрался вплотную к Трампу: что с президентом СШАСША
США подготовили для России финансовую бомбу – дипломат
США подготовили для России финансовую бомбу – дипломатЭкономика
Кулеба:
Кулеба: "Россия потеряла шансы нормализовать аннексию Крыма"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять