Пентагон усилит сдерживание России: в Польшу отправят еще тысячу военных США

США и Польша завершили переговоры относительно Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), в рамках которого в Польшу направят еще тысячу американских военнослужащих . Это подтвердил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер.

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"EDCA позволит увеличить продолжительное американское ротационное присутствие примерно на 1 тыс. человек, что включает возможности в области разведки и наблюдения, а также инфраструктуру для поддержки боевой бронетанковой бригады и боевой авиационной бригады. Это будет в дополнение к 4,5 тыс. американских военных, которые уже присутствуют в Польше на ротационной основе", — говорится в заявлении Эспера, распространенном пресс-службой Пентагона.

Глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что соглашение с Польшей "усилит сдерживание России, укрепит НАТО, обнадежит союзников" США.

"Наше передовое присутствие в Польше — на восточном фланге НАТО, усовершенствует нашу стратегическую и оперативную гибкость", — считает Эспер.

"EDCA отражает общее видение, изложенное в совместных декларациях, подписанных президентами Дональдом Трампом и Анджеем Дудой в 2019 году . В частности, оно обеспечивает необходимую правовую базу, инфраструктуру и соразмерное распределение бремени, которые необходимы для углубления нашего сотрудничества в области обороны", — отметил американский министр.

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Напомним, посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк заявил, что результаты президентских выборов в Польше и США не повлияют на присутствие американских войск на польской территории .

Также напомним, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что США приняли решение увеличить численность своего военного контингента в республике.

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