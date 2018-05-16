Пентагон уверяет, что учения США и Южной Кореи носят оборонительный характер

Сегодня, 03:24

В Пентагоне рассказали о военных учениях в Южной Корее после обвинений КНДР

фото AFP
фото AFP

Заместитель главы американского минфина Сигал Манделкер заявила о готовности американской стороны ко введению новых санкций в отношении России.

"Те, кто получает прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут защищены от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства", – зачитала она заявление главы минфина Стивена Мнучина.

"Республика Корея и военные США в данный момент участвуют в ежегодных весенних совместных учениях", – заявили в Пентагоне.

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В военном ведомстве подчеркнули, что учения предназначены для поддержания слаженности совместных войск и не преследуют никаких экспансивных целей. Также в Пентагоне добавили, что они продлятся до 25 мая.

Ранее стало известно, что Северная Корея грозит отказаться от саммита с США в знак протеста против учений Вашингтона и Сеула.

Также Пхеньян отменил переговоры на высоком уровне с Сеулом, запланированные на 16 мая.

Напомним, президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что США и КНДР уже согласовали место и время двустороннего саммита. Однако лидер Соединенных Штатов не стал раскрывать детали договоренностей.

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Источник:

Bloobmerg

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