Пентагон выделит миллионы долларов на развитие искусственного интеллекта в военных целях

Сегодня, 10:55

Использование новых технологий поможет военным упросить некоторые задачи

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Министерство обороны США намерено выделить 885 млн долларов на развитие искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях. Пятилетний контракт находится на стадии подписания, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на вице-президента фирмы Booz Allen Hamilton Джоша Салливана.

Компания является подрядчиком Пентагона. Как рассказал Салливан, эти технологии должны помочь США успешно конкурировать с Россией и Китаем. Он отметил, что использование искусственного интеллекта упростит работу военных и предоставит им время для решения более важных задач.

"Часть задача состоит в том, чтобы обеспечить доступ нашего правительства к лучшим технологиям и применять их со всей должной ответственностью ради наших граждан и бойцов", – отметил Салливан. Вице-президент Booz Allen Hamilton уточнил, что детали контракта прорабатываются, а его подробности засекречены.

Ранее мы писали, что в Китае отобрали 120 ученых, которые работают в области искусственного интеллекта и квантовых технологий, для работы над новыми видами вооружений, чтобы догнать американцев. С их помощью китайские военные намерены догнать США, которые планируют увеличить оборонный бюджет
США, Пентагон, оборона, искусственный интеллект

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