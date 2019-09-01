Пентагон взялся за борьбу с фейковыми новостями

В Минобороны США заказали разработку программы по борьбе с информационными атаками

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Министерство обороны США взялось за борьбу с информационными атаками и заказало разработку соответствующей программы.

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) собирается закупить программное оборудование, которое поможет выявлять фейки в текстовых и аудиовизуальных форматах, сообщает Bloomberg.

Как стало известно, система по борьбе с информационными атаками на протяжении четырех лет будет работать в тестовом режиме, чтобы специалисты могли сделать выводы о ее эффективности.

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Кроме того, в планы Пентагона входит и разработка более совершенной системы алгоритмов, которая позволит обнаруживать фейки до того, как их начнут массово распространять пользователи социальных сетей.

Для проведения тестирований будут проанализированы 250 тысяч информационных публикаций и 250 тысяч постов в соцсетях, в которых будут содержаться около пяти тысяч неправдивых сообщений.

Саму программу разделят на три фазы, которые продлятся три года. На отдельных ее этапах исследователи смогут проанализировать новостные материалы, контент в соцсетях и арсенал пропаганды.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Латвия запретила сайт пропагандистов Кремля из-за лжи об Украине. Соответствующее распоряжение было принято Министерством иностранных дел страны.

Также мы сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос российских журналистов о том, почему сотрудникам российских СМИ Russia Today и "Спутник" было отказано в доступе к его избирательному штабу во время предвыборной кампании, сказал, что эти СМИ ведут себя как "пропагандистские агентства".

Напомним, по мнению экспертов, пропаганда росСМИ является общим вызовом для Украины, Молдовы и Румынии.

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