Пентагон запретил пользоваться услугами России при космических пусках

Ограничения вводятся относительно спутников и средств выведения спутников на орбиту для оказания услуг спутниковой связи

Фото: Pixabay

Пентагон запретил, начиная с 1 января 2023 года, пользоваться услугами России для коммерческих запусков американских спутников, говорится в документе Минобороны США, опубликованном в Федеральном реестре.

"В категорию государств, подпадающих (под этот запрет – Ред.), также включена Россия", – говорится в документе.

В нем уточняется, что администрация США таким образом включила Россию в список стран, в отношении которых уже действовал аналогичный запрет: речь идет о КНР, КНДР, Иране, Судане и Сирии.

В документе отмечается, что "новые ограничения вводятся относительно спутников и средств выведения (спутников – Ред.) на орбиту для оказания услуг спутниковой связи".

Также в нем поясняется, что Пентагон запрещает контракты с иностранными государствами на проведение коммерческого спутникового обслуживания, поскольку подобные сделки "создали бы неприемлемый риск в сфере кибербезопасности" для США.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о создании Космических сил, заявив, что для США недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать.

Как сообщалось, Россия потеряла более 35 млрд рублей из-за аварийных космических пусков в 2010-2018 годах. В указанный период произошло 11 аварийных пусков космической техники.

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