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Пентагон заверил: НАТО готово к бою даже во время пандемии

16 апреля, 08:37

Тина Наринецкая

Альянс продолжает все текущие операции

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, НАТО сохраняет свою боеготовность. Об этом после видеоконференции министров обороны стран Альянса заявили в Пентагоне.

"Союзники подтвердили свою приверженность готовности и продолжению текущих операций. Самый сильный альянс в мире остается готовым", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, во время этой видеоконференции министры "подчеркнули важность противодействия дезинформации со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов, которые используют пандемию для распространения ложных и вредных сообщений".

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Ранее мы сообщали, что в НАТО отменили крупнейшие военные учения из-за коронавирусаDefender 2020 должны были стать крупнейшими стратегическими маневрами в Европе с конца холодной войны. Также в Альянсе пересмотрели всю программу своих военных маневров на 2020 год.

Кроме того, ранее коронавирус обнаружили у сотрудника штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Инфицированный только недавно вернулся из отпуска на севере Италии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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заявление НАТО альянс коронавирус пандемия боеготовность

Источник: Интерфакс

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