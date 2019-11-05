Перед подписанием соглашения Китай пытается добиться от США отмены пошлин

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В преддверии подписания первой фазы американо-китайского торгового соглашения Пекин пытается добиться от Вашингтона отмены пошлин в 15% на китайские товары, веденных с 1 сентября текущего года.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.

Газета Financial Times пишет, что Белый дом рассматривает возможную отмену тарифов на ряд китайских товаров – в частности, на одежду, бытовую технику и мониторы – стоимостью 112 млрд долларов. Однако решение, по данным СМИ, пока не принято.

Президент США Дональд Трамп сообщил ранее, что переговоры по первой фазе соглашения идут успешно, он надеется заключить сделку с председателем КНР Си Цзиньпином, когда работа над соглашением будет завершена.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские и китайские власти выбирают место для заключения договоренностей, которые охватят около 60% будущего торгового соглашения.

Лидеры США и Китая должны были встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сантьяго 16 и 17 ноября. Существовала вероятность, что первый вариант торгово-экономического соглашения между двумя странами будет заключен именно на этом мероприятии. Однако президент Чили Себастьян Пиньера в среду заявил, что вынужден отменить форум из-за массовых антиправительственных протестов в стране.

Напомним, что, несмотря на переговоры, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

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