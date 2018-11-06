Перед выборами в США Facebook удалил более ста подозрительных аккаунтов

Компания проверяет, связаны ли эти аккаунты с российскими исследовательскими интернет-агентствами

Накануне выборов в конгресс США Facebook заблокировал работу 115 подозрительных аккаунтов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Мы немедленно заблокировали эти учетные записи и теперь изучаем их более подробно", – говорится в заявлении Натаниэля Глейхера, главы политики кибербезопасности Facebook.

В частности, было заблокировано 30 аккаунтов Facebook и 85 учетных записей Instagram. Почти все страницы Facebook, связанные с этими аккаунтами, отображаются на французском или русском языках. А аккаунты Instagram в основном были на английском языке.

"Как только мы узнаем больше, в том числе, связаны ли эти аккаунты с российскими исследовательскими интернет-агентствами или другими иностранными организациями, мы обновим этот пост", – отметил Facebook.

Напомним, ранее сотрудники социальной сети Facebook заблокировали свыше 800 страниц и аккаунтов пользователей за распространение ложной информации в преддверии запланированных на ноябрь промежуточных выборов в США

Также не так давно в компании Facebook заявили, что самая популярная социальная сеть в мире подверглась атаке со стороны хакеров, воспользовавшись уязвимостью в безопасности. В результате взлома личные данные 50 миллионов пользователей оказались под угрозой.