Переговоры между США и КНДР: Помпео назвал возможную дату

По словам госсекретаря, Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Северной Кореей

Фото: AFP

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что переговоры между США и КНДР по вопросам денуклеаризации могут на рабочем уровне возобновиться в июле текущего года. Об этом он сообщил журналистам на американской военной базе Осан в Южной Корее.

"Это произойдет где-то в июле, вероятно в течение двух или трех недель, по моим предположениям, в середине месяца, в месте, которое еще предстоит определить, – сказал Помпео.

Кроме того, ранее в своем Twitter Помпео написал, что США готовы к переговорам с КНДР, но полны решимости имплементировать резолюции СБ ООН (по санкциям – ред.).

"Я готов к работе с моим северокорейским визави над выполнением обещаний, сделанных нашими странами в Сингапуре", – отметил госсекретарь.

Напомним, вчера произошла встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Лидеры США и КНДР встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

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