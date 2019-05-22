Переговоры о выступлении Мюллера в Конгрессе: договоренности не удалось достичь

Не удается достичь договоренности о том, какая часть выступления будет открытой

Фото: Посольство Украины в США.

В США переговоры о публичном выступлении экс-спецпрокурора Роберта Мюллера на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США зашли в тупик. Об этом сообщила The Washington Post.

Руководству юридического комитета нижней палаты Конгресса и Мюллеру пока не удается достичь договоренности о том, какая часть возможного выступления экс-спецпрокурора будет открытой, а какая — закрытой.

Глава комитета Джерролд Надлер пытается добиться того, чтобы выступление Мюллера было полностью открытым. Н другая сторона хочет, чтобы публичной была лишь та часть выступления Мюллера, которая представляет собой повтор обнародованной версии его итогового доклада.

Пока нет полной ясности, кто именно настаивает на втором варианте проведения слушаний — сам Мюллер или Министерство юстиции США.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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