Переговоры по Сирии: Трамп пригрозил Турции пошлинами и санкциями

Президент США Дональд Трамп, который ранее написал письму президенту Турции, пригрозил Анкаре пошлинами и санкциями в случае неприемлемого поведения с ее стороны. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным пресс-пула Белого дома, Трамп при этом отметил, что, по его мнению, Турция не станет вести себя ненадлежащим образом.
"Не думаю, что они будут", – сказал глава вашингтонской администрации.
Он подчеркнул, что сила США заключается в экономике.
"Это великая сила", - добавил он.
Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз требует от Турции полного прекращения боевых действий в Сирии и считает прекращение огня, о котором объявили Анкара и Вашингтон, не перемирием, а требованием полной капитуляции курдов.
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Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил: если достигнутые с Соединенными Штатами договоренности по отводу курдских формирований в Сирии не будут выполнены, Турция продолжит операцию.
"Если США выполнят свои обещания до вечера вторника (22 октября), вопрос будет решен. Если нет, операция "Источник мира" продолжится, но еще с большей решимостью", - подчеркнул Эрдоган.
Он также добавил, что Турция не станет выводить свои силы из районов на севере Сирии, занятых в результате операции.
Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.
Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.
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