Переговоры США и Северной Кореи: СМИ выяснили важную деталь

Команда переговорщиков северокорейского лидера просто "перестала снимать трубку"

Фото: AFP

Переговоры на рабочем уровне между США и КНДР об урегулировании ситуации вокруг Корейского полуострова зашли в тупик, диалог сохраняется только на высшем уровне – между американским президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом говорится в опубликованной в пятницу статье газеты Washington Pist, которая ссылается на источники в вашингтонской администрации.

По их данным, должностные лица КНДР перестали вести переговоры с американскими коллегами "практически по всем ранее действовавшим каналам". Издание отмечает, что команда переговорщиков северокорейского лидера просто "перестала снимать трубку" и переговоры на рабочем уровне зашли в тупик. Сохранился только канал связи на высшем уровне между главами двух государств.

Трамп ранее сообщил, что в понедельник получил от Ким Чен Ына послание, которое, по его словам, стало неожиданностью, но оказалось "очень хорошим". По данным источника газеты, президент США "пытается держать дверь открытой, чтобы дать своей команде время и возможности для заключения сделки". При этом, указывает издание, "Трамп не так отчаянно нуждается в сделке, как можно подумать".

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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