Переломная точка пандемии COVID-19 зависит от ситуации в США – эпидемиолог

Пока СМИ пишут о том, что спецслужбы Соединенных Штатов неоднократно предупреждали об опасности коронавируса, эпидемиологи считают, что переломный момент распространения COVID-19 в мире особенно зависит от эпидемической ситуации в США. Об этом заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

"Точка перегиба глобальной эпидемической ситуации зависит от развития эпидемической ситуации за рубежом (за пределами Китая). Ключевой момент – необходимо смотреть за развитием ситуации в США", – сказал он.

"Конец мая этого года, вероятно, станет важной временной точкой", – добавил он.

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Он также отметил, что на первом этапе борьбы с эпидемией Китай "сыграл хорошо" и теперь переходит во второй этап, концентрируя внимание на предотвращении ввоза из-за рубежа новых случаев заражения.

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"В настоящее время в мире насчитывается более 3 млн случаев заражения коронавирусом, многие страны по-прежнему подвергаются высокому риску. Второй этап борьбы с эпидемией будет еще более сложный. Китай не может отделиться от мира, (глобальная) ситуация улучшится только в том случае, если все случаи заражения в ведущих странах мира будут под контролем и пойдут на спад", - резюмировал Чжун Наньшань.

Напомним, ранее ученые в Гонконге пришли к выводу, что Китай в четыре раза занизил число зараженных коронавирусом.

Согласно последним подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 988 469 случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 56 253 человека. В Китае подтверждено 83 938 случаев COVID-19, умерли 4 637 человек.

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