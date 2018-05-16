Перенос посольства США в Иерусалим: что на самом деле стоит за решением Вашингтона

"Великий день для Израиля", как его назвали президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, с переносом посольства США в Иерусалим обернулся кровавыми столкновениями на границе сектора Газы. По данным западной прессы, в понедельник 14 мая погибло более 50 человек, еще около 2700 получили ранения. В Белом Доме и Израиле возложили вину на террористическую организацию "Хамас". Палестина обвинила в "преступлениях против человечества" Израиль. Страны Евросоюза на прошедшем 15 мая экстренном заседании Совбеза ООН призвали к независимому расследованию. Эксперты в своих мнениях разделились: одни говорят, что со временем все утихомирится, другие – что Трамп очень поспешил с открытием посольства США в Иерусалиме и прогнозируют продолжение столкновений, которые могут привести к еще большим жертвам.

Трамп выполнил решение Конгресса

Нельзя сказать, что открытие американского посольства в Иерусалиме, точнее его перенос из Тель-Авива, стал чем-то неожиданным. О своем решении Дональд Трамп заявил еще 6 декабря, дав поручение Госдепу начать подготовку к переносу амбасады. Западные эксперты и дипломаты говорили, что на это могут уйти годы, мол, нет подходящего здания, но американская дипломатия справилась за 5 месяцев. В понедельник 14 мая к 70-й годовщине независимости Израиля посольство США в Иерусалиме открывали старшие советники Трампа, его дочь и зять Иванка Трамп и Джаред Кушнер. Дипломатическое ведомство расположилось в помещении бывшего консульства США. Но это временно, пока не построят новое здание побольше.

Сам Дональд Трамп присутствовал на открытии посольства "виртуально", сделав приветственное заявление по видеообращению.

"В декабре 2017 года по моему указанию США, наконец, официально признали Иерусалим настоящей столицей Израиля. Сегодня мы воплощаем в жизнь это признание и открываем наше посольство на исторической и святой земле Иерусалима", – заявил президент США.

Открытие американской амбасады в Иерусалиме прогнозируемо привело к обострению ситуации между Палестиной и Израилем. Еще вначале декабря "Хамас" призывал палестинцев к массовым восстаниям – новой интифаде. Тогда все это вылилось в гибель 4-х палестинцев, которых застрелили израильские войска, еще более 150 человек получили ранения. Столкновения произошли на границе с сектором Газа и Западном берегу Иордана, где собрались тысячи палестинцев: они бросали камни в израильских солдат, жгли американские и израильские флаги и топтали портреты президента США.

Но никто не предполагал, что столкновения в день открытия американского посольства в Иерусалиме перерастут в столь массовую гибель людей. CNN сообщает о 58 убитых, и более 2500 раненных. Reuters и The Washington Post, ссылаясь на слова медработников Газы, пишут о 58 убитых и 2700 раненных. Издание отмечает, что это наибольшее количество жертв со времен последней войны Израиля с "Хамасом" в 2014-м. Первый замсекретаря Белого Дома Радж Шах заявил, что в произошедшем виновна террористическая "Хамас", которая преднамеренно и цинично провоцирует такие пропагандистские ходы.

По словам директора Дипломатической академии Украины Сергея Корсунского, в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке всегда есть заинтересованные стороны. В первую очередь, это "Хамас", который контролирует сектор Газа, и "Хезболла" (Ливан и Сирия).

"Но, во-первых, мне не совсем понятен контекст этих столкновений. Обычно протесты палестинцев против чего бы то ни было в Иерусалиме происходят в Иерусалиме. А там, насколько я понимаю, достаточно спокойно. Во-вторых, какая цель этих протестов? Против решения США перенести посольство? Так протестуйте против решения США. На самом деле ничего чрезвычайного не происходит. Трамп просто принял решение сделать реальностью то, что Конгресс США принял еще 20 лет назад. В Иерусалиме уже давно находится Генеральное консульство США. Теперь на его базе будет посольство – на здании просто поменяли вывеску", – сказал сайту "Сегодня" Сергей Корсунский.

Еще в 1955 году американский Конгресс принял закон о переносе американского посольства в Иерусалим, но из-за спорного статуса города все эти годы амбасада оставалась в Тель-Авиве. "До этого времени фактически был мораторий американских президентов на его выполнение. А Трамп выполнил волю закона и снял его", – уточняет замдиректора Института мировой политики Николай Белесков.

Почему Трампа раскритиковала Европа?

Справедливости ради стоит заметить, что в своем декабрьском заявлении Дональд Трамп не просто объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива, но и признал Иерусалим столицей Израиля.

"Иерусалим есть и должен оставаться местом, где евреи молятся возле Западной стены, где христиане идут Крестным ходом, и где мусульмане молятся в мечети Аль-Акса. Однако, в течение всех этих лет президенты, которые представляли США, отказывались официально признавать Иерусалим столицей Израиля. Фактически, мы отказывались признавать любую израильскую столицу. Но сегодня мы, наконец, признаем очевидное: что Иерусалим – столица Израиля", – заявил Трамп 6 декабря.

Его решение резко раскритиковали почти все западные демократии, а глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила: "ЕС поддерживает восстановление содержательного миротворческого процесса, решение которого будет учитывать интересы обеих сторон (как Палестины, так и Израиля – Авт.). Необходимо избегать любых действий, которые будут подрывать эти усилия. Нужно найти путь через переговоры, чтобы восстановить статус Иерусалима, как будущей столицы для обеих сторон".

Решением Генассамблеи ООН 1947 года Палестину разделили на два государства – еврейское и арабское, а Иерусалим должен был получить статус международного города. Но стороны это не устроило. После окончания Арабо-израильской войны в 1948-1949 гг. и Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил Восточный Иерусалим, который палестинцы считают столицей своего государства. Остальные страны-члены ООН, кроме США, считают Восточный Иерусалим оккупированным Израилем. После 1967 года на территории Восточного Иерусалима Израиль построил еврейские районы, промышленные зоны и базы, что большинство стран мира признали оккупацией.

В своем декабрьском заявлении о признании Иерусалима столицей Израиля Трамп все же добавил, что "США остаются приверженными достижению мира и соглашению, которое бы устроило как израильтян, так и палестинцев". А в феврале и вовсе подчеркнул, что Израиль также должен пойти на значительный компромисс для достижения мира с палестинцами. Но, несмотря на это практически все западные аналитики допустили, что теперь в этом десятилетнем конфликте Вашингтон станет на сторону Израиля. Они аргументировали это тем, что в Иерусалиме нет посольств ни одной страны мира, а перенос американской амбасады – главной мировой демократии – де-факто значит признание за Израилем прав на Иерусалим без учета мнения Палестины.

"Палестинцы давно говорили, что когда они создадут свое государство, Восточный Иерусалим будет и их столицей также. Если следовать логике урегулирования, сначала палестинцы и израильтяне должны были договориться, а потом США – переносят посольство. Почему шаг США считается подрывом урегулирования? Трамп своими фактически односторонними действиями по отношению к Израилю, по сути, подтвердил, что Иерусалим исключительно столица Израиля", – сказал сайту "Сегодня" Николай Белесков.

По словам эксперта, Дональд Трамп принял поспешное решение и потенциал кровавых протестов, которые мир наблюдал 14 мая в день открытия американского посольства в Иерусалиме, далеко не исчерпан. С другой стороны Трампу повезло, потому что арабскому миру на Ближнем Востоке сейчас не до Палестины. Те, кто гипотетически должны были бы поддерживать палестинцев, то есть арабы (особенно арабские государства Аравийского полуострова), сейчас больше сконцентрированы на Иране. Громко говорят об этом лишь Анкара и Тегеран – две столицы, которые соревнуются за лидерство в регионе.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос подчеркивает, что о намерениях США перенести свое посольство в Иерусалим стало известно далеко не вчера. А Кровавые столкновения 14 мая – лишь всплеск насилия, который часто происходит на Ближнем Востоке и который так же быстро затухает.